Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Εβάν Φουρνιέ, αμέσως μετά τη νίκη και την πρόκριση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ.

Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολέυκων», ρωτήθηκε από τον Αρλάουσκας ποιος θα παίρνει την μπάλα στα τελευταία λεπτά και ο Φουρνιέ τόνισε, πως όποιος νιώθει καλά, πρέπει οι υπόλιποι να ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Όλα είναι θέμα εμπιστοσύνης, αν ένας νιώθει καλά, οι άλλοι πρέπει να τον ακολουθήσουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είμαστε ένα γκρουπ παικτών που δεν είμαστε εγωιστές και αυτό που μας νοιάζει είναι να κερδίσουμε. Πραγματικά τώρα δεν σκεφτόμαστε το back to back, το θέλουμε και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, αλλά απλά έχουμε την Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική».