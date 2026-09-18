Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το τρομερό φόλοου κάρφωμα του Εντιάι!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε τη φάση του αγώνα στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, έπειτα από φόλοου κάρφωμα που πέτυχε.
Την πιο εντυπωσιακή φάση του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε έκανε ο Εμπάι Εντιάι!
Συγκεκριμένα, ο Σενεγαλέζος ψηλός των «ερυθρολεύκων» ακολούθησε τη φάση, έπειτα από χαμένο τρίποντο του Τζόσεφ και... απογειώθηκε στο καλάθι των Τούρκων, πραγματοποιώντας φόλοου κάρφωμα!
Δείτε τη φάση:
Ndiaye owns the airspace. One of his trademarks 😤@Olympiacos_BC pic.twitter.com/Ql7Do5v4pC— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.