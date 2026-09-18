Ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε τη φάση του αγώνα στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, έπειτα από φόλοου κάρφωμα που πέτυχε.

Την πιο εντυπωσιακή φάση του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε έκανε ο Εμπάι Εντιάι!

Συγκεκριμένα, ο Σενεγαλέζος ψηλός των «ερυθρολεύκων» ακολούθησε τη φάση, έπειτα από χαμένο τρίποντο του Τζόσεφ και... απογειώθηκε στο καλάθι των Τούρκων, πραγματοποιώντας φόλοου κάρφωμα!