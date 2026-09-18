Δείτε τις συνθέσεις του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν για το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telekom Center Athens.

To Telekom Center Athens φιλοξενεί το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ. Την αυλαία στο τουρνουά ανοίγει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 17:30.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα αποτελείται από τους: Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν,Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.

Στην άλλη πλευρά η Παρτίζαν του Ζόαν Πενιαρόγια έχει στη 12άδα της τους: Άλμαν, Τζόουνς, Βιλντόζα, Τόμπσον, Νάκιτς, Τανάσκοβιτς, Στίβενς, Χέιζ, Λάκιτς, Τζεκίρι, Γουίλις, Παγιόλα.

Να σημειωθεί ότι ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει.στη διάθεσή του τον Μπριν Ταϊρί,ο οποίος παραμένει εκτός μετά την αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, αλλά και τον ΡεϊΚουάν Γκρέι όπου ταλαιπωρείται από περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη. Από την άλλη, ο Ζοάν Πεναρόγια δεν θα έχει στη διάθεση του τον Βάνια Μαρίνκοβιτς.