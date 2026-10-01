Έφτασε ο Μοτιεγιούνας για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας "προσγειώθηκε" σήμερα στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ.

Ο Λιθουανός σέντερ έφτασε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ σήμερα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία", με τη μεταγραφή του να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο "D-Mo" αναμένεται να περάσει αύριο από όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου στη συνέχεια να ανακοινωθεί από το "Δικέφαλο του Βορρά" ως το τέλος της σεζόν.

Ο Μοτιεγιούνας έρχεται στον ΠΑΟΚ, μετά από μία πενταετία στη Euroleague με Μονακό κυρίως και Ερυθρό Αστέρα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ενισχύσει την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στη ρακέτα.