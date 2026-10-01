Η... Λερναία Ύδρα των γκαρντ του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε φέτος μια περιφέρεια γεμάτη ποιοτικές επιλογές, κάτι που αποτυπώνεται από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Όταν έχει γίνει η μεταγραφή ενός παίκτη του βεληνεκούς του Τσέντι Όσμαν, είναι απόλυτα φυσιολογικό, τα περισσότερα «φώτα» να στρέφονται εκεί. Και μάλιστα, με τον Τούρκο να βγάζει την ποιότητα του από την αρχή, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Κάτι ανάλογο και με ένα «θρύλο» της Euroleague, όπως ο Νικ Καλάθης.

Από την άλλη όμως, ο Αντρέα Τρινκιέρι στη δημιουργία του δικού του ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο ότι πόνταρε πολλά σε μια γεμάτη περιφέρεια που θα του δίνει πολλές επιθετικές επιλογές. Με αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκαν Μάρκους Φόστερ, Τρέβορ Χάτζινς, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ που έχει και την «πολυτέλεια» του ελληνικού διαβατηρίου, ενώ με την ίδια λογική, παρέμεινε ο Μπριν Ταϊρί.

Χωρίς να γυρνάμε πίσω στα φιλικά, που αποτελούν κι αυτά βέβαια ένα σημαντικό δείγμα, αλλά βλέποντας μόνο τα παιχνίδια του Super Cup, κόντρα σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, καθώς και τη χθεσινή αναμέτρηση με τη Μανρέσα, η περιφέρεια του ΠΑΟΚ «μίλησε» και με διαφορετικούς πρωταγωνιστές μάλιστα.

Εναντίον των Ισπανών, βρήκε μπροστά ο Ταϊρί, που είχε 20 πόντους με τους 19 εξ αυτών στην 4η περίοδο, «καθαρίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του. Στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό, ο Φόστερ είχε 18 και άλλοι τρεις γκαρντ του ΠΑΟΚ ήταν επίσης «διψήφιοι». Με τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα ήταν πιο μοιρασμένα, με τον Όσμαν να βάζει το μεγάλο σουτ, ενώ φυσικά και στα άλλα παιχνίδια, η παρουσία του Τούρκου, δεσπόζει.

Ειδικά κόντρα στη Μανρέσα, που είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο παιχνίδι του Φόστερ, αλλά και του Χάτζινς, ήρθε από τον πάγκο ο Ταϊρί και έκανε τη διαφορά στο κρίσιμο σημείο.

Μαζί με την εμπειρία και την καθοδήγηση του Καλάθη, μιλάμε για μια πεντάδα... φωτιά στα γκαρντ, ενώ από πίσω τους, υπάρχει και ο Μπαζίνας που έρχεται και αναμένεται κι αυτός να έχει τις ευκαιρίες του μέσα στη χρονιά.

Αναλυτικά οι πόντοι των γκαρντ του ΠΑΟΚ στα τρία επίσημα παιχνίδια:

ΠΑΟΚ vs Μανρέσα

Ταϊρί 20

Καλάθης 13

Χάτζινς 9

Φόστερ 8

Μήτρου-Λονγκ 7

ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακού

Φόστερ 18

Καλάθης 11

Μήτρου-Λονγκ 11

Χάτζινς 11

Ταϊρί 2

ΠΑΟΚ vs Παναθηναϊκού

Φόστερ 12

Ταϊρί 10

Καλάθης 7

Μήτρου-Λονγκ 3

Χάτζινς 3