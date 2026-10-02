Gazz Floor by Novibet: Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αντώνη Καλκαβούρα για το μέλλον Άρη-ΠΑΟΚ στη Euroleague
Ο Αντώνης Καλκαβούρας μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet το ρεπορτάζ του για το μέλλον του Άρη και του ΠΑΟΚ στη Euroleague, αναφέροντας πως οι δύο αυτές ομάδες είναι ανάμεσα στις 13 που έχουν ήδη καταθέσει αίτημα ώστε να εξασφαλίσουν μόνιμη άδεια για τη διοργάνωση.
Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει λόγω και του ενδιαφέροντος του ΝΒΑ για τις ευρωπαϊκές ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να τραβήξουν μήνες έως ότου υπάρξει μια τελική εικόνα.
Με τη σειρά τους, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες για τις προθέσεις των δύο ελληνικών ομάδων.
Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet
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