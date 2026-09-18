Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη «Mozzartsport» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για σκέψεις εξαγοράς της Παρτίζαν στο παρελθόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μίλησε στη σέρβικη «Mozzartsport», όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε τις σκέψεις εξαγοράς της Παρτίζαν στο παρελθόν.

Αναλυτικά

Για το αν ο Γιαννακόπουλος είχε στο παρελθόν την επιθυμία να αναλάβει και να σώσει οικονομικά την Παρτίζαν: «Θα σας πω αυτά που θυμάμαι. Ήταν την εποχή του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, νομίζω. Ναι, του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, εκείνος ήταν τότε προπονητής. Συγγνώμη αν κάνω λάθος… Θυμάμαι ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η Παρτίζαν αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό ήταν περίπου πριν από 10 ή 15 χρόνια, πιθανότατα προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Και υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Υπήρξαν συζητήσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες, επενδύσεις… Όπως σας είπα, αγαπώ τη Σερβία. Ήταν μια ιδέα. Το σκεφτόμουν.»

Για τη σχέση του με τη Σερβία: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, συγκάτοικός μου ήταν ένας Σέρβος. Από τότε αγάπησα τη Σερβία και απέκτησα πάρα πολλούς φίλους. Αυτό ήταν πολύ πριν από το μπάσκετ και πολύ πριν από τον προπονητή Ζέλικο… Αγαπώ τη Σερβία, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι οπαδός της Παρτίζαν στη Σερβία.»