Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ (26/09, 21:00).

Όπως έγινε γνωστό από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (26/09), ο Σέρβος προπονητής «έκοψε» από την εξάδα των ξένων τον Τζέριαν Γκραντ.

Άλλωστε στο Super Cup ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί της GBL, όπερ και σημαίνει ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει έως έξι ξένους στο ρόστερ της.

Επιπλέον δεν υπολογίζονται για τον Παναθηναϊκό και οι τραυματίες Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ οι οποίοι ακολούθησαν κανονικά την αποστολή της ομάδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Έτσι λοιπόν η 12άδα που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκα.