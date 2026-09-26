Με τη μαύρη του φανέλα και πένθος θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό του Super Cup, o ΠΑΟΚ, μετά το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος «έφυγε» από τη ζωή χθες και η είδηση του θανάτου του, σκόρπισε θλίψη σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κατέθεσε αίτημα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους αγώνες του Super Cup, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του σπουδαίου προπονητή, ενώ οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα αγωνιστούν με τη μαύρη φανέλα και πένθος.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ, κατέθεσε ανάλογο αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής και στην πρεμιέρα του στο Eurocup κόντρα στη Μανρέσα την προσεχή Τετάρτη (30/9, 19:30), αίτημα που έγινε δεκτό από τη Euroleague.