ΠΑΟΚ: Με τη μαύρη φανέλα και πένθος για το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου (pic)
Ο Σούλης Μαρκόπουλος «έφυγε» από τη ζωή χθες και η είδηση του θανάτου του, σκόρπισε θλίψη σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κατέθεσε αίτημα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους αγώνες του Super Cup, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του σπουδαίου προπονητή, ενώ οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα αγωνιστούν με τη μαύρη φανέλα και πένθος.
Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ, κατέθεσε ανάλογο αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής και στην πρεμιέρα του στο Eurocup κόντρα στη Μανρέσα την προσεχή Τετάρτη (30/9, 19:30), αίτημα που έγινε δεκτό από τη Euroleague.
Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και απόψε αγωνιζόμαστε με πένθος στη φανέλα. Ελάχιστος φόρος τιμής στο σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο 🕊️ pic.twitter.com/h2WqIsFE9M— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.