Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητής του τροπαίου» - Ο μεγάλος στόχος με τον Γιόκιτς

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στη «Mozzartsport» μίλησε για το πώς κατάφερε τη συμφωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ αναφέρθηκε και στον μεγάλο στόχο γύρω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, την Παρτίζαν και την Μπουργκ, ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τους αρχηγούς και τους προπονητές των ομάδων μία μέρα πριν την έναρξη του τουρνουά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ολοκλήρωσή της παραχώρησε συνέντευξη στη σέρβικη «Mozzartsport» όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μίλησε για τον διακαή... πόθο με τον Νίκολα Γιόκιτς, ενώ δεν έκρυψε και την αγάπη του για τη Σερβία.

Αναλυτικά

Για τη σχέση του με τη Σερβία: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, συγκάτοικός μου ήταν ένας Σέρβος. Από τότε αγάπησα τη Σερβία και απέκτησα πάρα πολλούς φίλους. Αυτό ήταν πολύ πριν από το μπάσκετ και πολύ πριν από τον προπονητή Ζέλικο… Αγαπώ τη Σερβία, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι οπαδός της Παρτίζαν στη Σερβία.»

Για το πώς ένιωσε όταν κατάφερε να φέρει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Βαθιά μέσα μου ήξερα ότι κάποια μέρα θα συνέβαινε, ότι θα επέστρεφε εδώ. Είναι η μοίρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη φέτος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Αλλά, όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, για μένα και μόνο αυτή η σεζόν αποτελεί ήδη επιτυχία.»

Για την πίεση και τις προσδοκίες που συνοδεύουν την ομάδα: «Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα δημιουργήσεις μια ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση ενός τίτλου στο τέλος της σεζόν — να έχεις καλή υγεία, να έχεις και λίγη τύχη κάποιες φορές. Ναι, το να έχεις τον Ζέλικο ως προπονητή σού δίνει πάντα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το να έχεις μια καλή ομάδα σού δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω προβλέψεις. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τροπαίου.»

Για το πώς βλέπει τη νέα εποχή της Παρτίζαν: «Πρέπει να είμαι 100% ειλικρινής. Δεν έχω παρακολουθήσει στην πραγματικότητα όλες τις κινήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχηθώ να πάνε πολύ καλά. Αλλά πώς θα μπορούσα να κάνω πρόβλεψη;»

Όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει έναν Σέρβο που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό είπε: «Πρέπει να είναι οπωσδήποτε Σέρβος; Μπορώ να επιλέξω από την πρώην Γιουγκοσλαβία; Στόγιαν Βράνκοβιτς! Για πάντα, για πάντα και για πάντα στην καρδιά μου! Ναι!»

Όταν αναφέρθηκαν ονόματα όπως ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς και ο Ντούσαν Κέτσμαν, άνθρωποι που φόρεσαν τόσο τη φανέλα της Παρτίζαν όσο και του Παναθηναϊκού, ο Γιαννακόπουλος ξεχώρισε ιδιαίτερα ένα όνομα: «Ο Τομάσεβιτς! Ναι! Έπαιζε με το μυαλό του. Έπαιζε με το μυαλό του. Και εγώ σέβομαι τους ανθρώπους, σέβομαι τους παίκτες που χρησιμοποιούν περισσότερο το μυαλό τους παρά τις σωματικές τους ικανότητες.»

Για τον Γιόκιτς είπε: «Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα, σταμάτησα να παρακολουθώ NBA την ημέρα που ο Μάικλ Τζόρνταν σταμάτησε να ντριμπλάρει. Σοβαρά. Άρχισα να βλέπω ξανά λίγο NBA όταν πήγε εκεί ο Γιόκιτς. Πιστεύω ότι είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Θα ήθελα να τον δω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προσπαθήσω να το πετύχω. Η πολιτική γύρω από αυτό είναι δύσκολη, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι θέμα των συλλόγων. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι πως το NBA μπορεί να μην επιτρέψει σε έναν τόσο μεγάλο σταρ να φύγει».

Για το αν ο Γιαννακόπουλος είχε στο παρελθόν την επιθυμία να αναλάβει και να σώσει οικονομικά την Παρτίζαν: «Θα σας πω αυτά που θυμάμαι. Ήταν την εποχή του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, νομίζω. Ναι, του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, εκείνος ήταν τότε προπονητής. Συγγνώμη αν κάνω λάθος… Θυμάμαι ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η Παρτίζαν αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό ήταν περίπου πριν από 10 ή 15 χρόνια, πιθανότατα προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Και υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Υπήρξαν συζητήσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες, επενδύσεις… Όπως σας είπα, αγαπώ τη Σερβία. Ήταν μια ιδέα. Το σκεφτόμουν.»

