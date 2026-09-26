Οι 12 του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Μπριν Ταϊρί θα είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τον αποψινό ημιτελικό του Super Cup (21:00, ΣΚΑΪ), κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό γκαρντ, να επιστρέφει μετά από σχεδόν ένα μήνα, από τον τραυματισμό του στο γόνατο.
Αντίθετα, ΡεϊΚουάν Γκρέι και Νάσος Μπαζίνας δεν ήταν στο 100% και έμειναν εκτός, ενώ ο Κλίφορντ Ομορούγι, ήταν ο ξένος που «κόπηκε».
Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.
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