Οι 12 του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με την επιλογή του Μπριν Ταϊρί να φέρνει μία... έκπληξη, αφού προέρχεται από τραυματισμό, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τον ημιτελικό του Super Cup.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Μπριν Ταϊρί θα είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τον αποψινό ημιτελικό του Super Cup (21:00, ΣΚΑΪ), κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό γκαρντ, να επιστρέφει μετά από σχεδόν ένα μήνα, από τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Αντίθετα, ΡεϊΚουάν Γκρέι και Νάσος Μπαζίνας δεν ήταν στο 100% και έμειναν εκτός, ενώ ο Κλίφορντ Ομορούγι, ήταν ο ξένος που «κόπηκε».

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.