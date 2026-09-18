Το τρόπαιο του Σούπερ Καπ της EuroLeague, τοποθετήθηκε στην «Etihad Arena» και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της διοργάνωσης.

Η προσοχή είναι στραμμένη στο Αμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα διεξαχθεί το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι BC.

Ο πρώτος ημιτελικός, είναι ανάμεσα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και τη Φενέρ (18/09, 17:00) και υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία.

Το πρωί της Παρασκευής (18/09) το τρόπαιο του Σούπερ Καπ τοποθετήθηκε στην «Etihad Arena» και απομένει να δούμε ποιος θα το σηκώσει, το βράδυ του Σαββάτου (19/09).