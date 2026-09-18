EuroLeague: Στην «Etihad Arena» το τρόπαιο του Σούπερ Καπ

EuroLeague: Στην «Etihad Arena» το τρόπαιο του Σούπερ Καπ

Παναγιώτης Ραμαντάνης
EuroLeague: Στην «Etihad Arena» το τρόπαιο του Σούπερ Καπ
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Το τρόπαιο του Σούπερ Καπ της EuroLeague, τοποθετήθηκε στην «Etihad Arena» και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της διοργάνωσης.

Η προσοχή είναι στραμμένη στο Αμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα διεξαχθεί το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι BC.

Ο πρώτος ημιτελικός, είναι ανάμεσα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και τη Φενέρ (18/09, 17:00) και υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία.

Το πρωί της Παρασκευής (18/09) το τρόπαιο του Σούπερ Καπ τοποθετήθηκε στην «Etihad Arena» και απομένει να δούμε ποιος θα το σηκώσει, το βράδυ του Σαββάτου (19/09).

@Photo credits: X // EuroLeague
     

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