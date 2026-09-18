Ο Γιαν Μοντέρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.

Τον πρώτο του επίσημο αγώνα για τη σεζόν 2026-2027 θα δώσει στο Αμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες την Παρασκευή (18/09, 17:00) θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Από την προπόνηση της Πέμπτης (17/09), που πραγματοποιήθηκε στην «Etihad Arena», ο μοναδικός «ερυθρόλευκος» που απουσίαζε, ήταν ο Γιαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ, είχε πρόβλημα με τη βίζα του και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την πτήση της ομάδας την Τετάρτη. Το πρόβλημα επιλύθηκε και το βράδυ της Πέμπτης, έφτασε στο Αμπου Ντάμπι.

Παρότι έχασε την προπόνηση, ο Μοντέρο υπολογίζεται κανονικά για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρ. Υπενθυμίζουμε ότι ο νεοαποκτηθής γκαρντ του Ολυμπιακού, έχει αγωνιστεί σε τρία φιλικά με την ομάδα, κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα (δύο φορές) και Μακάμπι Τελ Αβίβ.