Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, γνωστοποίησε για συγκεκριμένους λόγους τα όσα έγιναν με τον Παναθηναϊκό και την έγκριση που δόθηκε για τον γιατρό, που χειρούργησε τον Ματίας Λεσόρ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ανακοίνωση την Πέμπτη (08/10), η οποία αφορούσε τον Παναθηναϊκό και τον Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως ο Ολλανδός καθηγητής, Dr. Niek van Dijk, που χειρούργησε τον Γάλλο σέντερ, συνεργάζεται στην Ελλάδα αποκλειστικά με τον Ολυμπιακό και θα χρειαζόταν ειδική άδεια από την ομάδα του Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Μάλιστα, ο van Dijk είναι και προσωπικός γιατρός, του Γιώργου Αγγελόπουλου. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, είχε ζητήσει από τον κύριο Σκινδήλια, να αφήσουν τον γιατρό, να χειρουργήσει τον Λεσόρ, μιας και ο Van Dijk, θα έπρεπε να πάρει άδεια.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, το είχε δεχθεί και ο κύριος Παρθενόπουλος, είχε πει πως θα υπάρξει ευχαριστήριο προς τον Ολυμπιακό, για αυτή την ενέργεια, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε ποτέ.

Λόγω των επιθέσεων που δέχθηκαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, μέσω social media, αλλά και του ότι δεν υπήρξε κανένα ευχαριστήριο για τους «ερυθρόλευκους», αποφάσισε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, να γνωστοποιήσει το τι έγινε με την υπόθεση του Γάλλου σέντερ.

Δεν ήταν αυτονόητο ότι ο γιατρός θα πήγαινε κατευθείαν να χειρουργήσει τον Γάλλο, μιας και έχει συμβόλαιο και θα χρειαζόταν ειδική άδεια, την οποία έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ολυμπιακός.