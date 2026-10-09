Σάριτς στο Gazzetta: «Ο Μπαρτζώκας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά»

Ο Ντάριο Σάριτς μίλησε στο Gazzetta με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, ενόψει του αγώνα στη Sunel Arena με την Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2026-2027. Την Παρασκευή (09/10, 21:15 Live από το Gazzetta), υποδέχεται στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και να συνδυάσουν το πρώτο τους εντός έδρας ματς, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ενόψει του αγώνα, ο Ντάριο Σάριτς, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τον Ολυμπιακό και αποθέωσε τους παίκτες των «ερυθρόλευκων», ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Σάριτς είπε

«Εννοείται ότι τα τελευταία δύο χρόνια είναι εξαιρετικοί. Κατέκτησαν τον τίτλο πέρυσι, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ο Μπαρτζώκας πιστεύω, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εχει φτιάξει ένα καλό σύστημα που ταιριάζει στους παίκτες που διαθέτει. Προφανώς ο Βεζένκοβ είναι ο MVP τα τελευταία δύο χρόνια, ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη.

Σίγουρα θα είναι δύσκολο να τον περιορίσουμε. Εχουν επίσης τον Εβάν Φουρνιέ, τον MVP του Final Four, έναν καταπληκτικό παίκτη που έχει περάσει πολλά χρόνια στο NBA. και μπορεί να σκοράρει από παντού. Ο Μοντέρο έκανε εξαιρετική σεζόν πέρυσι, ο Ντόρσεϊ είναι πάντα καλός. Εχουν και πολλούς ακόμη παίκτες που μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για εμάς θα είναι μια δύσκολη αποστολή.

Είμαστε και εμείς σχετικά καινούργια ομάδα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας. Εχουμε και εμείς ταλέντο όμως. Μπορούμε να έρθουμε εδώ, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Προφανώς είναι πρωταθλητές, αλλά δεν γίνεται να κάνεις πίσω και απλώς να περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι.

Πρέπει να μπεις στο γήπεδο να παίξεις όσο πιο δυνατά μπορείς και να προσπαθήσεις να κερδίσεις. Αυτή είναι η φύση του αθλητισμού. Δεν υπάρχουν αουτσάιντερ εκ των προτέρων, πρέπει να αποδείξεις την αξία σου μέσα στο γήπεδο. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή μας σε αυτό το παιχνίδι».