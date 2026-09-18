EuroLeague: Πού θα δείτε τον ημιτελικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Την Παρασκευή (18/09, 17:00), οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του Σούπερ Καπ της EuroLeague.
Μία διοργάνωση η οποία γίνεται για πρώτη φορά και διεξάγεται στην «Etihad Arena» του Αμπου Ντάμπι. Στόχος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είναι να πάρει την πρόκριση στον τελικό και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από το Novasports 4HD (18/09, 17:00), ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε και play by play την εξέλιξη του αγώνα μέσω του LIVE στο gazzetta.gr.
Το πρόγραμμα του Σούπερ Καπ
Ημιτελικά:
18/09, 17:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (Novasports 4HD)
18/09, 20:00 Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4HD)
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