Σιλντς στο Gazzetta: «Δεν είχα φέτος πρόταση απ' τον ΠΑΟΚ, στο παρελθόν βρέθηκα κοντά σε ελληνική ομάδα»

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Φενέρ ενόψει της νέας σεζόν, ο Σέιβον Σιλντς μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για το μεταγραφικό καλοκαίρι που τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ διέψευσε ισπανικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν ως μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ.

Με την προετοιμασία της Φενέρμπαχτσε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Σέιβον Σιλντς μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για τη μεταγραφή που τον έφερε από το Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη, τα δημοσιεύματα χωρίς βάση που τον ήθελαν ως μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, καθώς και για το παρελθόν όπου λίγο έλειψε να βρεθεί στα μέρη μας.

Λίγες ημέρες πριν το επερχόμενο Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι (18-19/09), ο 32χρονος διεθνής με τη Δανία φόργουορντ, δήλωσε έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του, να αγωνιστεί στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025, υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση να φύγεις από την Αρμάνι Μιλάνο, όπου τα τελευταία χρόνια ήσουν ένα από τα βασικά ηγετικά στελέχη της ομάδας;

«Ναι, ήμουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα ήταν το σπίτι για την οικογένειά μου και για μένα. Όμως, πιστεύω ότι είχε έρθει η ώρα για μια αλλαγή στην καριέρα μου και για να δοκιμάσω κάτι καινούργιο. Και, ξέρεις, ελπίζω η Κωνσταντινούπολη να αποτελέσει το ίδιο και για μένα».

Στη Φενέρμπαχτσε θα ξανασμίξεις με τον πρώην συμπαίκτη σου, Νικολό Μέλι. Παράλληλα, ο Ντέβον Χολ έκανε την αντίθετη από εσένα διαδρομή πηγαίνοντας στο Μιλάνο. Μίλησε μου για τη σχέση σου με αυτούς τους δύο παίκτες;

«Είναι δύο πολύ στενοί φίλοι μου, σπουδαίοι παίκτες και ακόμη καλύτεροι άνθρωποι. Οπότε δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο καλά λόγια να πω για αυτούς και για το ποιοι είναι ως άνθρωποι».

Πολλοί πιστεύουν ότι ταιριάζεις ιδανικά στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Φενέρμπαχτσε υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος πίσω από την απόφασή σου να ενταχθείς σε αυτή την ομάδα;

«Ήθελα την ευκαιρία να έρθω και να διεκδικήσω τίτλους στην EuroLeague. Και, ευτυχώς, ήθελαν κι εκείνοι να βρίσκομαι εδώ. Έχουν διανύσει μια πολύ καλή πορεία τα τελευταία δύο χρόνια και ήταν κάτι στο οποίο ήθελα να αποτελώ μέρος. Οπότε, όταν με κάλεσαν, ήταν λίγο-πολύ μια αυτονόητη απόφαση».

Θεωρείς τον εαυτό σου έναν από εκείνους τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν την εξέλιξη ενός αγώνα, χωρίς απαραίτητα να έχουν μεγάλο αριθμό κατοχών ή μια συγκεκριμένη, τυπική θέση στο μπάσκετ;

«Νομίζω πως ναι. Προσπαθώ να κάνω λίγο απ’ όλα και, ξέρεις, προσπαθώ επίσης να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Οπότε, μια μέρα μπορεί να είναι η άμυνα, μια άλλη το σκοράρισμα, μια άλλη τα ριμπάουντ ή η σωστή πάσα. Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα».

Αυτή η προσέγγιση μοιάζει να ταιριάζει πολύ καλά με το στυλ παιχνιδιού του Γιασικεβίτσιους.

«Ναι, ας ελπίσουμε (γέλιο)».

Είχες την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τους παθιασμένους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε; Τι σου λένε όταν σε συναντούν;

«Απλώς μου λένε ''καλώς ήρθες στη Φενέρ''. Τους επόμενους μήνες και γενικότερα τα επόμενα δύο χρόνια ανυπομονώ να τους γνωρίσω περισσότερο. Ξέρεις, το να εκπροσωπώ αυτή τη φανέλα και αυτόν τον σύλλογο σημαίνει πολλά για μένα. Θα είναι υπέροχο να έχουμε τους φιλάθλους στο πλευρό μας».

Με βάση τα ρόστερ που διαμορφώνονται, ποιες ομάδες θεωρείς φαβορί για τη νέα σεζόν στη EuroLeague;

«Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε σεζόν φέρνει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές εκπλήξεις. Οπότε, θα δούμε».

Και μία τελευταία ερώτηση. Πριν ενταχθείς στη Φενέρ, ισπανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από κάποιες ελληνικές ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ένας σύλλογος που έχει ενισχυθεί σημαντικά διοικητικά και πλέον στοχεύει σε μεγάλα ονόματα της αγοράς. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Ελλάδα ή έφτασες ποτέ κοντά στο να αγωνιστείς στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια;

«Στο παρελθόν, ναι. Φέτος, όχι, δεν υπήρχε πραγματικά κάτι. Αλλά στο παρελθόν, ναι».

Είχες φτάσει κοντά στο να υπογράψεις σε κάποια ελληνική ομάδα;

«Ναι».

Μια από τις δύο μεγαλύτερες, υποθέτω…

(χαμόγελο και σιωπή)

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης εδώ: