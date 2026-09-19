EuroLeague: Οι 12αδες για τον μικρό τελικό του Σούπερ Καπ
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ημέρα τελικών στο Αμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποιείται το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης (19/09), η Φενέρμπαχτσε που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι BC, η οποία έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Για τον προσεχή μικρό τελικό, έγιναν γνωστές οι δωδεκάδες των δύο ομάδων. Στόχος και των δύο συλλόγων, η πρώτη τους φετινή νίκη σε επίσημο παιχνίδι.
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων
Φενέρμπαχτσε: Μπάλντγουϊν, Μέλι, Σανλί, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Φόρεστ, Κι, Μπιτίμ, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς, Σαργκιούνας
Ντουμπάι BC: Οκόμπο, Αντερσον, Μπλόσομγκεϊμ, Μιντζ, Μπέρτανς, Κόντιτς, Καμπενγκέλε, Ντιακιτέ, Σενγκέλια, Ράιτ, Πετρούσεφ, Γουόκαπ
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