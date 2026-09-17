Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο «ισχυρός άνδρας» του ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης για να παρακολουθήσει το Super Cup της Euroleague.

Ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει το Super Cup της Euroleague. Ο «ισχυρός άνδρας» του «δικεφάλου» ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να δει τους αγώνες και παράλληλα να έχει επαφές με τους ανθρώπους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Άλλωστε, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έχει επενδύσει πολλά χρήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βάλει γερές βάσεις και την επόμενη σεζόν, ώστε να είναι πανέτοιμη για να εισέλθει στην Euroleague.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη από την Πέμπτη (17/9) στο Άμπου Ντάμπι, όπου είναι πλέον η προσοχή όλων στη Euroleague, καθώς θα διεκδικηθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης που δημιούργησε μια ομάδα πολύ ποιοτική θέλει να προχωρήσει όλες τις επαφές που έχουν να κάνουν με την προεργασία που απαιτείται, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την διεκδίκηση από την επόμενη κιόλας σεζόν μιας θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί του είναι και οι Γιώργος Τσιάρας και Γιάννης Πετμεζάς, ενώ το βράδυ θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι μαζί με ανθρώπους της EuroLeague, καθώς και στελέχη από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Supercup. Μεταξύ άλλων το «παρών» θα δώσουν και οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι, ενώ και ο μεγαλομέτοχος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι.