Ο Αντρέα Τρινκιέρι υποκλίθηκε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, μόλις τον συνάντησε στη συνέντευξη Τύπου του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ιπποτική κίνηση έκανε ο Αντρέα Τρινκιέρι μόλις συνάντησε τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» υποκλίθηκε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, πριν τον αγκαλιάσει.

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