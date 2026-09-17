Τρινκιέρι: Υποκλίθηκε στον Διαμαντίδη
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Ο Αντρέα Τρινκιέρι υποκλίθηκε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, μόλις τον συνάντησε στη συνέντευξη Τύπου του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ιπποτική κίνηση έκανε ο Αντρέα Τρινκιέρι μόλις συνάντησε τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» υποκλίθηκε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, πριν τον αγκαλιάσει.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🧐☘️ Πηγαδάκι Γιαννακόπουλου με Διαμαντίδη Μπατίστ Αλβέρτη - Υπόκλιση Τρινκιέρι σε Διαμαντίδη pic.twitter.com/EaoILEp3h6— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2026
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