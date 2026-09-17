Παπανικολάου στο Gazzetta: «Είμαστε η ομάδα που θα θέλουν όλοι να κερδίσουν»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο Gazzetta ενόψει του Super Cup της Euroleague και τόνισε στη δίψα όλων των παικτών για

Aποστολή Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενέρ στις 18 Σεπτέμβρη στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι για να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στους νέους παίκτες και το ωραίο αποτέλεσμα που θέλει να βγάλει στο παρκέ η ομάδα που πέρυσι κατέκτησε τη Euroleague.

Αναλυτικά

Κώστα, καλή σεζόν και καλή αρχή. Αρχικά, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι μετά τον τραυματισμό σου και λίγα λόγια για το τουρνουά που ακολουθεί, το Super Cup

«Εντάξει, είναι το ξεκίνημα της σεζόν και ο πρώτος στόχος της σεζόν, ο πρώτος τίτλος. Σαφέστατα θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, σαφέστατα θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και έχουμε έρθει έτοιμοι να διεκδικήσουμε μέσα στο παρκέ ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε».

Σίγουρα καμία από τις ομάδες δεν είναι στο 100% έτοιμη, είναι φυσιολογικό, αλλά κρίνεται ένας τίτλος και νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες που έχουν έρθει εδώ έχουν έρθει με σκοπό να τον κατακτήσουν.

Δίχως να έχετε αγωνιστικό ρυθμό, επειδή δεν έχετε παίξει πολλά παιχνίδια ακόμη, πόσο εύκολο είναι να αποδώσετε στο παρκέ αυτά που σας λέει ο κόουτς στις λίγες προπονήσεις που έχετε κάνει;

«Κοίταξε να δεις, η φιλοσοφία του κόουτς χρειάζεται λίγο χρόνο για να την αφομοιώσουμε και, από τη στιγμή που έχουμε αρκετά νέα παιδιά φέτος στο ρόστερ, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά και περισσότερη συγκέντρωση.

Οι προπονήσεις στη διάρκεια της προετοιμασίας, λόγω των εθνικών ομάδων, δεν ήταν τόσες πολλές όλοι μαζί, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη και η δουλειά των προπονητών. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουν πάρα πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.

Έχουμε, όμως, παιδιά με πολλή εμπειρία, έχουμε παιδιά διψασμένα για να κερδίσουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό συστατικό για να γίνει μια ομάδα καλή».

Πώς είναι η συνεργασία σας με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει μέχρι στιγμής;

«Εξαιρετικά. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει γιατί θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίσει, να κερδίσουν και οι ίδιοι και να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους μέσα από την ομάδα. Όλοι μαζί θέλουμε να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα στο παρκέ».

Όντας πλέον πρωταθλητές Ευρώπης, θεωρείτε ότι έχετε ένα έξτρα βάρος σε τέτοιες διοργανώσεις, καθώς όλοι θέλουν να σας κερδίσουν;

«Σαφέστατα. Όπως και εμείς πέρυσι θέλαμε να κερδίσουμε αντίστοιχα τη Φενέρ, έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι φέτος θα είμαστε η ομάδα που θα θέλουν όλοι να κερδίσουν.

Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αλλάζει τον δικό μας στόχο και την προσήλωσή μας μέσα στο παρκέ ή στο κομμάτι της δουλειάς μας. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, να δουλέψουμε όπως θέλει το προπονητικό τιμ και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ποια θεωρείς ότι θα είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τα παιχνίδια;

«Νομίζω η προσοχή στη λεπτομέρεια και, ειδικά, στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες οδηγίες· χρειάζεται προσήλωση του καθενός στα ατομικά του μαρκαρίσματα.

Τα hustle plays, όπως λέμε, οι 50-50 μπάλες, μικρά κομμάτια του παιχνιδιού, μπορούν να σε βοηθήσουν στη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό στα παιχνίδια, ειδικά εδώ στην αρχή της σεζόν, σε τι κατάσταση θα είναι οι παίκτες, οι σκόρερ, αυτοί που κάνουν σημαντικά κομμάτια μέσα στο παρκέ. Και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό για όλους μας στη σεζόν».