Σλούκας: «Το χαμόγελο του Γιαννακόπουλου έδειξε ότι το... 8ο είναι κάτι που το εύχεται»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κώστα Σλούκα στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του όγδοου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρτίζαν, τον ΠΑΟΚ και την Μπουργκ στο Telekom Center Athens, το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση, που έχει γίνει πλέον θεσμός, αποκτά για ακόμη μία φορά και ξεχωριστό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος». Στο πλαίσιο της παρουσίασης του τουρνουά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλες οι λεπτομέρειες της φετινής διοργάνωσης με τον Κώστα Σλούκα να παίρνει μεταξύ άλλων τον λόγο.

Αναλυτικά

«Μιλάμε για τον κ. Γιαννακόπουλο, έναν πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ευεργέτη και οραματιστή της Παναθηναϊκής Ιδέας, με μεγάλη παρακαταθήκη στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ, ήταν σε ένα παλιό γήπεδο. Τώρα είμαστε στο νέο ΟΑΚΑ, το οποίο δείχνει ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στον σωστό δρόμο και συνεχώς εξελίσσεται. Για εμάς, αυτά είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια, προκειμένου να δούμε κι εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά σε όλους».

Για τη σημειολογία του 8ου τουρνουά με το 8ο αστέρι: «Το χαμόγελο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έδειξε ότι το 8ο είναι κάτι που το εύχεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και πιστεύει στις συγκυρίες, το ξέρουμε. Είναι η αρχή της χρονιάς, υπάρχει όρεξη και ταλέντο, οπότε με λίγη τύχη μπορούμε να βρεθούμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Προφανώς ο πρόεδρος σκέφτεται τον τίτλο, υπάρχει πολύς δρόμος που πρέπει να διανύσουμε».



Το πρόγραμμα

Παρασκευή 18/09

17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Σάββατο 19/09