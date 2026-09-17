Τρινκιέρι: «Η παρουσία μας εδώ δείχνει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι χαρακτήρισε το τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» ως μεγάλο μπασκετικό μέγεθος και δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην ομάδα του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στην αρχική του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε...

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν έξι μήνες αν ερχόταν κανείς στα γραφεία του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι θα προσκληθούμε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα πιστεύαμε ότι είναι τρελός! Αυτό δείχνει ότι πάμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Η λέξη που έρχεται στο μυαλό μου με το όνομα του τουρνουά είναι μπασκετικό μέγεθος. Ένα τόσο μεγάλο μέγεθος Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε ένα φιλικό τουρνουά, δεν ενδιαφέρομαι τόσο να δω που είμαστε, αλλά που μπορούμε να πάμε. Σε μία εβδομάδα θα αρχίσει η σεζόν και η preseason θα αποτελεί παρελθόν».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που έχει περάσει και από τον πάγκο της Παρτιζάν, μίλησε για τη σερβική ομάδα μετά από ερώτηση που δέχθηκε... «Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, θα δείτε μια ομάδα που θα βελτιώνεται μέσα από τα παιχνίδια. Είναι πολλά παιχνίδια, δε μπορείς να προετοιμάσεις τώρα όλα. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, έχει πολύ καλούς γκαρντ, έναν έμπειρο ψηλό. Το παρκέ είναι ο μοναδικός... κριτής για όλους μας!»

