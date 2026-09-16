Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

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Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

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Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός μετά τα φιλικά του παιχνίδια στη Ρόδο, έχει μπροστά του, το όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Εκεί θα συμμετέχουν και ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο «T-Center» και προφανώς αναμένεται χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν εκεί. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης που έχει επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά με νέο ρόλο, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο «3D» κάλεσε τον κόσμο στο γήπεδο, καθώς διεξάγεται στο σπίτι του Παναθηναϊκού.

Το μήνυμα του Διαμαντίδη

@Photo credits: eurokinissi
     

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