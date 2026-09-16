Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός μετά τα φιλικά του παιχνίδια στη Ρόδο, έχει μπροστά του, το όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Εκεί θα συμμετέχουν και ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο «T-Center» και προφανώς αναμένεται χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν εκεί. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης που έχει επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά με νέο ρόλο, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο «3D» κάλεσε τον κόσμο στο γήπεδο, καθώς διεξάγεται στο σπίτι του Παναθηναϊκού.

Το μήνυμα του Διαμαντίδη