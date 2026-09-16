Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Διαμαντίδη για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ο Παναθηναϊκός μετά τα φιλικά του παιχνίδια στη Ρόδο, έχει μπροστά του, το όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Εκεί θα συμμετέχουν και ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο «T-Center» και προφανώς αναμένεται χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν εκεί. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης που έχει επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά με νέο ρόλο, έστειλε το δικό του μήνυμα.
Ο «3D» κάλεσε τον κόσμο στο γήπεδο, καθώς διεξάγεται στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
Το μήνυμα του Διαμαντίδη
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 2 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐋𝐞𝐟𝐭 ⏳☘️ Only 2 days left until the 8th Pavlos Giannakopoulos Tournament! The countdown is nearing its end, as we get ready to honor our legendary leader. 💚 By purchasing a ticket, you look beyond the court and actively support the “Pavlos Giannakopoulos” Foundation in its mission to drive positive change throughout Greece. With a strong commitment to healthcare, education, sports, and families in need, the Foundation proudly stands by local communities and empowers those who need it most. Secure your tickets now 👉 https://t.co/9Zkwji5ZXr #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #8thPavlosGiannakopoulosTournament— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 16, 2026
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