Ομπράντοβιτς: «Αν μπορούσε να δει τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού ο Παύλος Γιαννακόπουλος, θα ήταν πολύ χαρούμενος»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξκη Τύπου εν όψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γαννακόπουλος».

Μετά την παρουσία του στη Ρόδο και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε εκεί, ο Παναθηναϊκός έστρεψε πλέον την προσοχή του στο όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στη φετινή διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στο «T-Center», το «τριφύλλι» θα έχει μαζί του τον ΠΑΟΚ, την Παρτίζαν και την Μπουργκ, σε ένα τουρνουά που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μίλησε για το γεγονός ότι φέτος δεν βρίσκεται στο τουρνουά ως προσκεκλημένος, αλλά και για τη σχέση που είχε με τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που είναι εδώ. Μόνο και μόνο το όνομα σημαίνει μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Στο παρελθόν μιλούσα συνέχεια για τον Παύλο Γιαννακόπουλο σαν να ήταν πατέρας μου και πολλές φορές έχω μιλήσει για τη σχέση που είχα μαζί του. Είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψω.

Αν μπορούσε να δει τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού, θα ήταν πολύ χαρούμενος για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίστηκε η κυριαρχία του. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στο κλαμπ.

Είμαι σχεδόν δύο μήνες εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη φορά, όχι ως προσκεκλημένος, αλλά βρίσκομαι εδώ λίγο διαφορετικά».

Για τους τραυματισμούς: «Είναι θέμα χρόνου. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας καταβάλει, αλλά να καταλάβουμε την κατάσταση. Έχουμε χρόνο για τα πάντα».

Για το πώς βλέπει την ομάδα της Παρτίζαν: «Από την πλευρά μου, να πω ότι δεν είχα πολύ χρόνο να δω όλες τις ομάδες, ειλικρινά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι μέσα μου και το νιώθω. Πάντα εύχομαι τα καλύτερα, γιατί έχω τεράστια σύνδεση με την ομάδα».

Για το αν αυτή είναι η ενσάρκωση της κληρονομιάς που ήθελε να δημιουργήσει ο Παύλος Γιαννακόπουλος: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που είμαστε όλοι εδώ. Επί έναν μήνα είμαστε μαζί συνεχώς και αναζητούμε το πώς θα γίνουμε χαρούμενοι».

Σχετικά με την πιο δυνατή του ανάμνηση από τον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Πέρασα απίστευτα 13 χρόνια. Σε αυτό το γήπεδο, εκείνος και ο Θανάσης καθόμασταν μετά από δύσκολες νύχτες και μας ρωτούσαν πάντα αν χρειαζόμασταν κάτι, σε όλους όσοι δουλεύαμε στον οργανισμό. Στις δύσκολες και τις σκληρές στιγμές πάντα μας υποστήριζαν και συζητούσαν μαζί μας. Ήταν πάντα εδώ στα δύσκολα. Ο χαρακτήρας του Θανάση και του Παύλου ήταν πολύ διαφορετικός, αλλά ήταν πάντα εδώ. Ο κύριος Παύλος, για εμένα, ήταν ακριβώς σαν πατέρας».



Το πρόγραμμα

Παρασκευή 18/09

17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Σάββατο 19/09