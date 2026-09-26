Τσαλμπούρης: «Δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό το παιχνίδι, παρά την ήττα υπήρχαν θετικά στοιχεία»

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε την ήττα από τον Ολυμπιακό με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και ο Γιώργος Τσαλμπούρης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το τι πήγε λάθος και τι οφείλει να βελτιώσει η ομάδα του για να είναι καλύτερη το επόμενο διάστημα.

Ο υψηλόσωμος παίκτης της Ένωσης στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης απέναντι στον Πρωταθλητή Ευρώπης και εστίασε στα καλά στοιχεία που είδε από το σύνολο του Σάκοτα παρά την ήττα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε μία προετοιμασία δύσκολη, με απουσίες, τραυματισμούς, αρρώστιες. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει πάνω από πέντε προπονήσεις όλοι μαζί. Ήταν ένα καλό τεστ απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπη και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Σε μία εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, μετά το BCL. Δεν υπάρχει χρόνος, ήταν καλό τεστ για τη συνέχεια. Παρά την ήττα υπήρχαν θετικά στοιχεία και πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε για τη συνέχεια».

Για το αν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο η ΑΕΚ και αν είναι σαν να μην έφυγε ποτέ:

«Σίγουρα, παίζαμε για να κερδίσουμε. Φτάσαμε να είμαστε 20 πίσω και επιστρέψαμε στο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι κάτι πολύ δύσκολο. Στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε πιο δυνατοί, κάναμε λάθη, δώσαμε εύκολους πόντους και ξέφυγε ο Ολυμπιακός. Πέντε χρόνια έλειπα, έχω αλλάξει και εγώ και η ομάδα. Πολλά έχουν αλλάξει. Πολλά είναι και παρόμοια. Ένιωσα ότι είμαι κάπου που ανήκω και αυτό είναι θετικό».