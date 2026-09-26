Βεζένκοβ: «Κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε ματς»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός με έμφαση στην επίθεση, κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ με 93-80 και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στη συνέντευξη τύπου για τα λάθη που κάνει ο Ολυμπιακός και πρέπει να διορθώσει, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο Βεζένκοβ είπε

«Αρχικά θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλο ο οποίος αγάπησε αγνά το μπάσκετ. Από εκεί και πέρα κερδίσαμε το ματς και ελέγχαμε το ρυθμό, αλλά είναι ανησυχητικό που δεν κοντρολάραμε το ματς. Κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε ματς και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές».