Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αντιμετώπισε την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και πήρε τη νίκη με 93-80.
Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Ντόντα Χολ, Σάσα Βεζένκοβ και Γιαν Μοντέρο, ενώ από πλευράς ΑΕΚ οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Νέλι Τζόσεφ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.