Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αντιμετώπισε την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και πήρε τη νίκη με 93-80.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Ντόντα Χολ, Σάσα Βεζένκοβ και Γιαν Μοντέρο, ενώ από πλευράς ΑΕΚ οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Νέλι Τζόσεφ.