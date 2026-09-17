Ολυμπιακός: Η άφιξη στο Άμπου Ντάμπι και η ιδιαίτερη υποδοχή
Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague έφτασε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έφτασαν στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.
Η αποστολή των ερυθρολεύκων έφτασε στα Εμιράτα με μικρή καθυστέρηση, λόγω ενός ζητήματος με το check-in, αφού η πτήση έφυγε πιο αργά από την προγραμματισμένη ώρα (16:00).
Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ήδη η Ρεάλ, η Φενέρ και φυσικά η Ντουμπάι BC. Mάλιστα την αποστολή του Ολυμπιακού την περίμενε και η παραδοσιακή υποδοχή (ξεχώρισε το έθιμο Al-Ayyala που δεσπόζει στα Εμιράτα και το Ομάν) με τον Γουόρντ να κλέβει την παράσταση με την αντίδραση του. Έδωσαν στους παίκτες να κρατήσουν στο χέρι τους εκπαιδευμένα γεράκια, τα οποία είναι εθνικό σύμβολο των ΗΑΕ.
You’re all good @Tyson_Ward24 😆
The reigning champs have touched down 🛬
All teams have arrived for the Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/mXwwJdLo9w— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026
Αναλυτικά
18 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
19 Σεπτεμβρίου
Μικρός τελικός (17:00)
Τελικός (20:00)
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