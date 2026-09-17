Ολυμπιακός: Το ταξίδι από την Αθήνα στο Άμπου Ντάμπι
Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έφτασαν στο Άμπου Ντάμπι με μικρή καθυστέρηση, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.
Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την κατάκτηση ενός τροπαίου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε την παρακάμερα από το ταξίδι μέχρι το Άμπου Ντάμπι και το παρουσίασε στον κόσμο του.
«Νέα σεζόν, ίδιο πάθος, νέες προκλήσεις», έγραψε.
Δείτε εδώ την παρακάμερα:
The 2026-27 season officially gets underway! 🏀— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 17, 2026
The Champions of Europe and Greece are back in action, starting in Abu Dhabi, where the first trophy of the season will be decided: the Euroleague Super Cup! 🏆
New season. Same passion. New challenges. 🔥
📲 Follow us for all… pic.twitter.com/AMeSRTHPVU
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