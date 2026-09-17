Ολυμπιακός: Το ταξίδι από την Αθήνα στο Άμπου Ντάμπι

Ολυμπιακός: Το ταξίδι από την Αθήνα στο Άμπου Ντάμπι

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός: Το ταξίδι από την Αθήνα στο Άμπου Ντάμπι
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Ο Ολυμπιακός έφτιαξε την παρακάμερα του ταξιδιού της ομάδας από την Αθήνα μέχρι το Άμπου Ντάμπι.

Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έφτασαν στο Άμπου Ντάμπι με μικρή καθυστέρηση, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την κατάκτηση ενός τροπαίου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε την παρακάμερα από το ταξίδι μέχρι το Άμπου Ντάμπι και το παρουσίασε στον κόσμο του.

«Νέα σεζόν, ίδιο πάθος, νέες προκλήσεις», έγραψε.

Δείτε εδώ την παρακάμερα:

 
     

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