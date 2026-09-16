Μέσω των social media του, ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα μήνυμα στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τα επίσημα παιχνίδια, δίχως έναν μεγάλο αστέρα του. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα απουσίες για λίγες βδομάδες ακόμη.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη τους media day για τη EuroLeague και ο Αμερικανός έλειπε. Ο Ναν έχει μείνει στην πατρίδα του και βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση στα social media και έγραψε το πόσο λείπει ο Ναν και πως τον περιμένει να επιστρέψει.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Ποιος δεν αγαπάει τη φωτογράφιση για τη media day της EuroLeague; Είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για τη νέα σεζόν. Κέντρικ Ναν, μας λείπεις, σε περιμένουμε για να συμπληρωθεί το παζλ».