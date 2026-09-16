Παναθηναϊκός για Ναν: «Σε περιμένουμε να συμπληρώσεις το παζλ»
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τα επίσημα παιχνίδια, δίχως έναν μεγάλο αστέρα του. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα απουσίες για λίγες βδομάδες ακόμη.
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη τους media day για τη EuroLeague και ο Αμερικανός έλειπε. Ο Ναν έχει μείνει στην πατρίδα του και βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.
Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση στα social media και έγραψε το πόσο λείπει ο Ναν και πως τον περιμένει να επιστρέψει.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
«Ποιος δεν αγαπάει τη φωτογράφιση για τη media day της EuroLeague; Είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για τη νέα σεζόν. Κέντρικ Ναν, μας λείπεις, σε περιμένουμε για να συμπληρωθεί το παζλ».
Who doesn’t love a EuroLeague Media Day photoshoot?! 👀📸 Locked in and ready for the new season. ☘️ P.S. We miss you @nunnbetter_. Waiting for you to complete the puzzle! 💚🧩 #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 https://t.co/vRq6xe3Kl2— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 16, 2026
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