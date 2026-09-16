Παναθηναϊκός για Ναν: «Σε περιμένουμε να συμπληρώσεις το παζλ»

Παναθηναϊκός για Ναν: «Σε περιμένουμε να συμπληρώσεις το παζλ»

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Παναθηναϊκός για Ναν: «Σε περιμένουμε να συμπληρώσεις το παζλ»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μέσω των social media του, ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα μήνυμα στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τα επίσημα παιχνίδια, δίχως έναν μεγάλο αστέρα του. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα απουσίες για λίγες βδομάδες ακόμη.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη τους media day για τη EuroLeague και ο Αμερικανός έλειπε. Ο Ναν έχει μείνει στην πατρίδα του και βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση στα social media και έγραψε το πόσο λείπει ο Ναν και πως τον περιμένει να επιστρέψει.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Ποιος δεν αγαπάει τη φωτογράφιση για τη media day της EuroLeague; Είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για τη νέα σεζόν. Κέντρικ Ναν, μας λείπεις, σε περιμένουμε για να συμπληρωθεί το παζλ».

 
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     