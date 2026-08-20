Κέντρικ Ναν: Το μήνυμά του μετά τον τραυματισμό
Ο Ναν... χτύπησε μέσω των social media και έστειλε το μήνυμα μιας άκρως δυναμικής επιστροφής! Ο Αμερικανός σταρ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες.
Ο αστέρας του Παναθηναϊκού δεν έδειξε να πτοήθηκε και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram έκανε μια ανάρτηση που σηματοδοτεί μια επιστροφή στην οποία ο 31χρονος γκαρντ θα είναι ακόμα καλύτερος.
Το μήνυμά του συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία, γράφοντας αναλυτικά: «Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει!»
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