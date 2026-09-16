Ο Τόμας Γουόκαπ θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 44 στη Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Ποιους αριθμούς επέλεξαν οι υπόλοιποι παίκτες.

Με εντυπωσιακό τρόπο παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της η Ντουμπάι και ανακοίνωσε τους αριθμούς με τους οποίους επέλεξαν να αγωνιστούν οι παίκτες της τη νέα χρονιά.

Ο Τόμας Γουόκαπ για τον οποίο έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον Ολυμπιακό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς άφησε πίσω του το μηδέν με το οποίο αγωνίζονταν στους «ερυθρόλευκους» και επέλεξε το 44 στη νέα του ομάδα.

Όσο για τους υπόλοιπους παίκτες της Ντουμπάι, ο Οκόμπο πήρε το «0», ο Άντερσον το «1», ο Ντάνγκουμπιτς το «2», ο Μπέικον το «3», ο Μπλόσομγκεϊμ το «4», ο Μιντζ το «6», ο Πρέπελιτς το «7», ο Μπέρτανς το «8», ο Κόντιτς το «11», ο Μούσα το «13», ο Καμπενγκέλε το «17», ο Ντιακιτέ το «21», ο Σενγκέλια το «23», ο Ράιτ το «25», ο Πετρούσεφ το «30» και ο Καμένιας το «34».

Η Ντουμπάι θα φορέσει για πρώτη φορά τις νέες εμφανίσεις της στο Euroleague SuperCup του Άμπου Ντάμπι, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ που έχει πολλά νέα πρόσωπα θα χρειαστεί πίστωση χρόνου για να «δέσει», αλλά διαθέτει μεγάλη ποιότητα και ταλέντο, ώστε να καλύψει σύντομα τη διαδρομή μέχρι να είναι απόλυτα έτοιμη.