Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 94-87: Τι έκανε ο Γούοκαπ κόντρα στους Ισπανούς
Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 94-87 για την 2η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τόμας Γουόκαπ να είναι πραγματοποιεί καλή εμφάνιση, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν αλάνθαστος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα),4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 12:31 λεπτά συμμετοχής.
From DEEP!!! 🔥 pic.twitter.com/rqs3WLkQ1O— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 29, 2026
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