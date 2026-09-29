Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν βελτιωμένος στη νίκη της Ντουμπάι BC κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 94-87 για την 2η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τόμας Γουόκαπ να είναι πραγματοποιεί καλή εμφάνιση, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν αλάνθαστος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα),4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 12:31 λεπτά συμμετοχής.