Δείτε το ιατρικό δελτίο της πρεμιέρας της EuroLeague, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Η νέα σεζόν στη EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστές τις απουσίες των ομάδων, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Ο Τόμας Γκινάτ δεν θα ενισχύσει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν, ενώ στον αντίποδα, οι Γκιφάι, Μπάλντουϊν και Ουάσινγκτον δεν θα είναι στο ρόστερ της Μπάγερν, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος.

Από την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζάλγκιρις, δεν θα παίξει για τους Σέρβους ο Τζούρισιτς, ενώ για τους φιλοξενούμενους δεν θα αγωνιστούν οι Οτζελέγιε και Λι.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του στους πάγκους του Παναθηναϊκού σε ματς EuroLeague δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, ενώ περιμένει την επάνοδό τους στη δράση, των Ρογκαβόπουλο και Μωραίτη.

Στην Μπαρτσελόνα δεν υπολογίζεται ο Ευμπουομουάν και ο Μακούντου, ενώ για τους Τούρκους, ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση.

Στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους, ενώ οι Ισπανοί δεν υπολογίζουν στον Άλεξ Λεν.

Τέλος, αμφίβολος για την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Βίρτους Μπολόνια είναι ο Σέιν Λάρκιν, αφού δεν αγωνίστηκε στο Super Cup.