Ο Ερυθρός Αστέρας θα παρουσιαστεί ενώπιον του κοινού του την Παρασκευή (18/9) κόντρα στον Άρη στο Aleksandar Nikolic Hall.

Την πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο του θα κάνει την Παρασκευή (18/9) ο Ερυθρός Αστέρας με αντίπαλο τον Άρη στο Aleksandar Nikolic Hall του Βελιγραδίου. Η σερβική ομάδα το ανακοίνωσε επίσημα μέσα από τα social media πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι και τα... αποκαλυπτήρια για τη νέα σεζόν.

Ο Ίμπον Ναβάρο έφτιαξε ένα ανταγωνιστικό σύνολο που βασίζεται στην αθλητικότητα και το επιθετικό ταλέντο και αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου να κάνουν ένα βήμα παραπάνω τη νέα σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκε πρόσφατα με τον Άρη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου, όπου η ελληνική ομάδα επικράτησε εύκολα με 98-74. Ασφαλώς και είναι νωρίς για συμπεράσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε πολύ καλά στοιχεία, παρότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν συνολικά οι ομάδες.

Ο Ίμπον Ναβάρο σίγουρα θα περιμένει από τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα ένα καλύτερο πρόσωπο αγωνιστικά από εκείνο που εμφάνισαν στο τουρνουά της Κύπρου.

