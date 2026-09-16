Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για τις πιο δύσκολες και θορυβώδεις ατμόσφαιρες που αντιμετώπισε στη EuroLeague, κατονομάζοντας τον Ερυθρό Αστέρα και τον Παναθηναϊκό.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, χαρακτήρισε τις έδρες του Ερυθρού Αστέρα και του Παναθηναϊκού, ως δύο από τις πιο δύσκολες στις οποίες αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη EuroLeague με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Θα έλεγα μάλλον τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά όχι για μένα», δήλωσε ο Ντόντσιτς στο SLAM, όταν ρωτήθηκε για την πιο τρομακτική και επιβλητική ατμόσφαιρα που είχε αντιμετωπίσει. Ο Ντόντσιτς είναι δηλωμένος φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα οπότε συμπλήρωσε: «Εμένα με συμπαθούσαν εκεί, οπότε όχι για μένα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, θυμίζοντας έναν αξέχαστο αγώνα των playoffs της EuroLeague το 2018 στην Αθήνα: «Έχω παίξει και στην έδρα του Παναθηναϊκού. Παίξαμε στα προημιτελικά και ξεκινήσαμε το παιχνίδι χάνοντας 0-20, οπότε ήταν πραγματικά πολύ θορυβώδη εκεί».

Ο Σλοβένος σούπερ-σταρ αναφερόταν συγκεκριμένα στο Game 1 των playoffs του 2018, όταν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με ένα σερί 20-0 και επικράτησε των Μαδριλένων με 95-67, μπροστά σε περισσότερους από 18.000 φιλάθλους.

Ο ίδιος τελείωσε εκείνο το παιχνίδι με 10 πόντους. Η ομάδα του βέβαια έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και κερδίζοντας τα επόμενα τρία παιχνίδια, πήρε τη σειρά με 3-1. Στη συνέχεια μάλιστα κατέκτησε και τον τίτλο της EuroLeague εκείνης τη σεζόν.

Όταν ρωτήθηκε ποια έδρα της EuroLeague τον αντιπαθούσε περισσότερο, ο Ντόντσιτς αρχικά αστειεύτηκε: «Μάλλον πολλές από αυτές».

Μετά από μια μικρή παύση, επέλεξε το αναμενόμενο: «Η Μπαρτσελόνα. Είναι αντίπαλοι».



