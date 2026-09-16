EuroLeague: Ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια για το Σούπερ Καπ
Αντίστροφη μέτρηση για το Σούπερ Καπ της EuroLeague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι, μαζί με τις Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC.
Αυτό θα είναι και το πρώτο Σούπερ Καπ που γίνεται και η ζήτηση για μία θέση στο γήπεδο, είναι μεγάλη. Όπως ανακοίνωσε η EuroLeague, έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια στην «Etihad Arena» και όποιος θέλει να βρεθεί στους αγώνες θα πρέπει να... τρέξει να προλάβει.
Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ (18/09, 17:00).
It’s not too late, get your tickets NOW for the inaugural Euroleague Basketball SuperCup 🎫 Link in bio to witness history 🔗 https://t.co/TeWFrYhimc— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026
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