Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για το Σούπερ Καπ της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Αντίστροφη μέτρηση για το Σούπερ Καπ της EuroLeague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι, μαζί με τις Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC.

Αυτό θα είναι και το πρώτο Σούπερ Καπ που γίνεται και η ζήτηση για μία θέση στο γήπεδο, είναι μεγάλη. Όπως ανακοίνωσε η EuroLeague, έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια στην «Etihad Arena» και όποιος θέλει να βρεθεί στους αγώνες θα πρέπει να... τρέξει να προλάβει.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ (18/09, 17:00).