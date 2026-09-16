Δείτε όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του Super Cup της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση της αποστολής και να αναφέρεται στον στόχο της ομάδας του, τη σημασία της χρονικής περιόδου που θα γίνει το τουρνουά αλλά και στην κατάσταση του Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά:

«Είναι αρκετά νωρίς για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τη δική μας, αλλά δεν παύει να έχουν μία ξεχωριστή σημασία και σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς και θα θέλαμε αν μπορούμε να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε στη γνωστή μας φιλοσοφία και να ασχοληθούμε με το πρώτο ματς με τη Φενέρμπαχτσε που είναι ιδιαίτερα δύσκολο και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε για το τρόπαιο.

Κι εγώ είμαι περίεργος για το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες, εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος είναι στόχος για μας, το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς προπονητές και παίκτες, γεμάτα ρόστερ, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον τουρνουά και αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα.

Νομίζω ότι για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε, ήταν πέρυσι στο Final 4, έπαιξαν ημιτελικό και τελικό, η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί πολύ σε όλα τα επίπεδα, δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final 4, θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που θα δούμε και πράγματα δεν είναι συνηθισμένα γιατί οι ομάδες δεν έχουν ακόμα την ομοιογένεια που απαιτείται για τέτοια ματς.

Όλοι έχουν κάνει προπόνηση, ο Παπανικολάου, ο Χολ, ο Τζόουνς, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει κάνει, δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά δεν προπονήθηκε σήμερα, ελπίζουμε αύριο».