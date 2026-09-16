Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Αμερικανού γκαρντ Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ ήρθαν σε συμφωνία, με τον 22χρονο γκαρντ να αποτελεί παίκτη της ισπανικής ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης.

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.