Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ
Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ ήρθαν σε συμφωνία, με τον 22χρονο γκαρντ να αποτελεί παίκτη της ισπανικής ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης.
Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.
🙌 #WelcomeSmithJr 🙌 pic.twitter.com/XesQPzL7Hj— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 16, 2026
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