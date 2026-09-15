Μαρτίνεθ: «Πολύ χαρούμενος με τη δομή που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για την απόφασή του να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «γύρισε σελίδα» καθώς στον πάγκο της πλέον βρίσκεται ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο έμπειρος προπονητής που ξεχώρισε με τη Βαλένθια, έχει αναλάβει να επαναφέρει τη «βασίλισσα» στις επιτυχίες.

Ο Μαρτίνεθ μίλησε στην «AS» για την απόφασή του να πάει στη Ρεάλ, αλλά και για το προσεχές Σούπερ Καπ της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Όσα είπε ο Μαρτίνεθ

Για το Σούπερ Καπ της EuroLeague και το ματς με την Ντουμπάι BC: «Η διοργάνωση είναι πολύ απαιτητική, με εξαιρετικές ομάδες, σαν ένα Final Four. Κορυφαίο επίπεδο και μέγιστες απαιτήσεις από την πρώτη στιγμή, ένα σπουδαίο θέαμα. Είναι λίγο νωρίς για όλους, αλλά αποτελεί ένα πολύ καλό τεστ να αντιμετωπίζεις τόσο δυνατούς αντιπάλους. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Η Ντουμπάι; Έχει αποκτήσει φανταστικούς παίκτες και έχει έναν νέο προπονητή, τον Τσάβι Πασκουάλ, που είναι εξαιρετικός. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρώτο παιχνίδι, αλλά ανυπομονούμε να αναμετρηθούμε με μία από τις ομάδες που ενισχύθηκαν περισσότερο φέτος».

Για την απόφασή του να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης και τo ρόστερ: «Ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Αρχικά είχα κάποιες αμφιβολίες, επειδή ήμουν χαρούμενος στην προηγούμενη ομάδα μου. Όμως, η σιγουριά που μου μετέδωσε και το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξε μου έδωσαν την αίσθηση ότι πίστευε στη δουλειά μου και με θεωρούσε τον ιδανικό προπονητή για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ένιωσα από το πρώτο λεπτό. Αυτό το ενδιαφέρον, από έναν παράγοντα που σέβομαι απεριόριστα για όλα όσα έχει προσφέρει στο ισπανικό μπάσκετ, ήταν καθοριστικό.

Είμαι πολύ χαρούμενος με τη δομή που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στο αγωνιστικό τμήμα. Σε άλλες ομάδες είχα μεγαλύτερη ευθύνη στην επιλογή των παικτών. Εδώ νιώθω πολύ πιο άνετα. Η άποψή μου μετράει, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν την αγορά και να αποφασίζουν τι τύπος παίκτη χρειάζεται. Λέω τη γνώμη μου, αλλά δεν έχω την ευθύνη της τελικής απόφασης. Αυτή ανήκει σε άλλους ανθρώπους, τον Αλμπέρτο Ερέρος και τον Ρούντι Φερνάντεθ, και ένιωσα άνετα στη συνεργασία μαζί τους το καλοκαίρι».

Για την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ και τις προσδοκίες από τον νέο παίκτη: «Έρχεται (γέλια). Ο σύλλογος λειτουργεί επαγγελματικά και όλα ακολουθούν μια διαδικασία. Ο παίκτης πρέπει πρώτα να έρθει, μετά να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα. Αν ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, στόχος μας είναι να τον βοηθήσουμε. Αν πράγματι έρθει ο παίκτης του οποίου το όνομα έχει κυκλοφορήσει, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, θα είναι ένας πολύ νεαρός παίκτης, χωρίς εμπειρία εκτός της χώρας του, χωρίς να γνωρίζει πώς παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη ή πώς γίνονται οι προπονήσεις. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι εδώ τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικά από όσα έχει ζήσει στη σύντομη επαγγελματική του καριέρα.

Ένας τρόπος να τον βοηθήσουμε είναι να μην περιμένουμε υπερβολικά πολλά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες — και το ρόστερ θα έχει 16 παίκτες. Ας μην περιμένουμε από έναν παίκτη να βάζει 35 πόντους σε κάθε αγώνα και να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Θέλουμε μια ομάδα με συνοχή, απρόβλεπτη, που δεν θα εξαρτάται από έναν ή δύο παίκτες. Μερικές φορές, οι υψηλές προσδοκίες από έναν παίκτη, μόνο και μόνο επειδή έρχεται από το ΝΒΑ, φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό που περιμένουμε από τον νέο παίκτη, όπως και από όλους τους υπόλοιπους, είναι να προσφέρουν και να βοηθούν, να θυσιάζονται για το καλό της ομάδας».