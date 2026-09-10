Τραμπ για Ντόντσιτς: «Η ανταλλαγή του είναι η χειρότερη στην ιστορία του αθλητισμού»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τη μετακίνηση του Λούκα Ντόντσιτς από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις χειρότερες ανταλλαγές στην ιστορία του αθλητισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA, αυτή που έφερε τον Λούκα Ντόντσιτς από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την αρνητική του άποψη για την απόφαση της ομάδας του Ντάλας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση ως μία από τις χειρότερες που έχουν γίνει στην ιστορία του αθλητισμού. Μάλιστα, ο Τραμπ έφερε ως σημείο αναφοράς μία από τις πιο περίφημες μετακινήσεις στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού, παραλληλίζοντας την υπόθεση Ντόντσιτς με την παραχώρηση του Μπέιμπ Ρουθ από τους Μπόστον Ρεντ Σοξ στους Νιου Γιορκ Γιάνκις το 1919.

Αναλυτικά

«Eίναι μεγάλη ομάδα οι Μάβερικς και ελπίζω να είναι καλοί. Πρέπει να σας πω, δεν καταλαβαίνω την ανταλλαγή του Ντόντσιτς. Αυτή η ανταλλαγή δεν είναι καλή, αλλά τι ξέρω εγώ από μπάσκετ; Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού.

Στην πραγματικότητα η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού ήταν αυτή του μεγάλου Μπέιμπ Ρουθ. Ο 19χρονος έφυγε για έναν 36χρονο τρίτο baseman και 100.000 δολάρια. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν σαν 10 εκατομμύρια δολάρια, υποθέτω, επειδή η Βοστόνη χρειαζόταν λεφτά. Άρα ο Μπέιμπ θα είναι πάντα η χειρότερη ανταλλαγή. Αλλά και η ανταλλαγή του Λούκα δεν ήταν καλή. Ίσως να μπορούσαμε να το ξανακάνουμε εκείνο το deal. Εγώ κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη την ώρα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το deal».