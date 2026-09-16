Ομπράντοβιτς: «Με τον Μπαρτζώκα έχω αυτή τη σχέση... να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους»

Δείτε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κάμερα της NOVA αναφορικά με τη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι προπονητές.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού στη Media Day της ομάδας και θέλησε να δώσει τέλος στην τοξικότητα που επικρατεί στα γήπεδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.

Αναλυτικά

«Ακούστε, όλα μου τα χρόνια, τόσο τα 13 που πέρασα εδώ, όσο και αυτά στο Βελιγράδι όπου το Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα… Θα το κάνω ξανά με ότι δυνάμεις έχω. Με τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) έχω αυτή τη σχέση… Το είπε και εκείνος, θα το πω επαναλάβω και εγώ. Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα. Ήταν πολύ καλή ομάδα πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν… συνέχεια σαν ομάδα με αυτόν στον πάγκο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.

Ας έρθουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Όποιος έχει πιθανότητες να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Για τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε την ποιότητα που έχει τώρα όπου υπάρχουν άλλες δύο ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό για το μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για αυτό. Να έχουμε μια υγιή ατμόσφαιρα σε κάθε γήπεδο που θα πάμε. Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ. Όπως λέω πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε υγιείς και ότι έχουμε μια ζωή. Ας ευχαριστηθούμε την ζωή, ας μιλήσουμε για θετικά πράγματα, ας σεβαστούμε έναν άνθρωπο, ας κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σεβασμό έχουμε».