EuroLeague: Αυτό είναι το τρόπαιο του Σούπερ Καπ
Τα βλέμματα στρέφονται στα ΗΑΕ, εκεί που θα διεξαχθεί το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Οι ημιτελικοί διεξάγονται την Παρασκευή (18/09) και η Etihad Arena αναμένεται να είναι γεμάτη, σε όλες τις αναμετρήσεις. Την Τετάρτη (16/09), η EuroLeague παρουσίασε το τρόπαιο, το οποίο θα σηκώσει η νικήτρια ομάδα.
Δείτε το βίντεο της EuroLeague
A new trophy. A new chapter. A new season. 🏆 For the first time ever, the Euroleague Basketball SuperCup lands in Abu Dhabi 🇦🇪 It all starts here on Friday🔥 https://t.co/JzAhVzqiyC— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026
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