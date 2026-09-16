Η EuroLeague παρουσίασε το τρόπαιο που θα σηκώσει ο νικητής του Σούπερ Καπ στο Άμπου Ντάμπι.

Τα βλέμματα στρέφονται στα ΗΑΕ, εκεί που θα διεξαχθεί το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι ημιτελικοί διεξάγονται την Παρασκευή (18/09) και η Etihad Arena αναμένεται να είναι γεμάτη, σε όλες τις αναμετρήσεις. Την Τετάρτη (16/09), η EuroLeague παρουσίασε το τρόπαιο, το οποίο θα σηκώσει η νικήτρια ομάδα.

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