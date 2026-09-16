Το γήπεδο του Περιστερίου, το «Ανδρέας Παπανδρέου», φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη επιλογή αυτή τη στιγμή για να γίνει το Σούπερ Καπ.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται γύρω από το Σούπερ Καπ, το οποίο δεν θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Λόγω των προβλημάτων υγείας που προέκυψαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αποφασίστηκε να μην ταξιδέψουν οι ομάδες στη Ρόδο και έτσι η διοργάνωση θα γίνει στην Αθήνα.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο gazzetta, τα δύο γήπεδα που ήταν υποψήφια για να υποδεχθούν το Σούπερ Καπ, είναι η «Sunel Arena» και το «Ανδρέας Παπανδρέου». Μπορεί το γήπεδο της ΑΕΚ να μάζευε τις περισσότερες πιθανότητες, όμως αυτό έχει αλλάξει τις τελευταίες ώρες.

Το πιο πιθανό σενάριο, είναι η διοργάνωση να διεξαχθεί στην έδρα του Περιστερίου, με την τελική απόφαση να γίνεται γνωστή την Πέμπτη (17/09). Από εκεί και πέρα, τα σενάρια για τον κόσμο στο γήπεδο, δεν αλλάζουν.

Είτε θα δοθούν εισιτήρια σε μαθητές σχολείων και περίπου 100 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα , είτε θα γίνουν τα παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών.