Γουίλκινς: «Μου έδωσαν τα πάντα στον Παναθηναϊκό, στην αρχή έλεγα "δεν θα πάω εκεί"»

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς σε συνέντευξή του στο εξωτερικό μίλησε για την προσφορά που του είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να την αρνηθεί.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντομινίκ Γουίλκινς, αναφέρθηκε στο πέρασμά του από την Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Μίλησε για την πρόταση που του έκαναν οι «πράσινοι», τονίζοντας πως ήταν μια προσφορά την οποία δεν μπορούσε να αρνηθεί, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντομινίκ Γουίλκινς:

«Ήμουν σε μια κατάσταση με τους Σέλτικς, έπαιζα υπό τις οδηγίες του Κρις Φορντ, ήταν ο προπονητής μας. Ήταν η χρονιά του lockout. Ο Παναθηναϊκός μου ζήτησε να πάω στην Ελλάδα και μου έκαναν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ.

Στην αρχή έλεγα "δεν θα πάω εκεί, δεν με ενδιαφέρει πόσο θα με πληρώνουν, θα τελειώσω την καριέρα μου στο NBA". Μου είπαν "δεν άκουσες την προσφορά", Μόλις είδα την πρόταση είπα "πότε θέλετε να έρθω".

Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που είχα ως παίκτης, ο τρόπος που μου φέρθηκαν, μου έδωσαν τα πάντα, οπότε πώς μπορούσαν να το απορρίψω αυτό. Ήμουν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ήταν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Χρειάστηκαν πολλά για να πάρω την απόφαση να φύγω από το ΝΒΑ, είχαν φροντίσει τα πάντα για εμένα, εκείνη την χρονιά κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό στο Παρίσι, την πόλη μου».

