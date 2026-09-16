Γιαμπουσέλε: «Ο Ομπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο υπέγραψα στον Παναθηναϊκό»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στη EuroLeague όπου αποκάλυψε μεταξύ άλλων τον λόγο που τον οδήγησε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

O Γκερσόν Γιαμπουσέλε ύστερα από δύο σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού επέστρεψε στην Ευρώπη υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών του τριφυλλιού.

Μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube, στη σειρά «Summer With The Bear» σε συνεργασία με τη EuroLeague, ο Γάλλος φόργουορντ μίλησε για την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη και για τους λόγους που τον οδήγησαν στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

«Πολλές προτάσεις; Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε γελώντας ο Γιαμπουσέλε σε συνέντευξή του στη σελίδα της Euroleague. «Γιατί όχι; Είναι μια καλή πόλη, ένας καλός σύλλογος με σπουδαίους φιλάθλους. Ήμουν στην EuroLeague πριν από μερικά χρόνια. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει πράγματα και γίνεται καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. Το επίπεδο των συμπαικτών που έχω σε αυτή την ομάδα είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ρόστερ της EuroLeague. Και μπορώ να παίξω εδώ μαζί με τους φίλους μου, τους αδερφούς μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Οπότε, για μένα, ήταν μια αρκετά εύκολη απόφαση», τόνισε χαρακτηριστικά για τον Παναθηναϊκό.

Βέβαια, στους «πράσινους» ο Γιαμπουσέλε έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τους Γάλλους συμπατριώτες και φίλους του. «Όταν λέω ότι παίζω εδώ με τα αδέρφια μου, μιλάω για εκείνον (σ.σ. Λεσόρ), μιλάω για τον Σιλβέν, μιλάω για τον Μους. Φυσικά, τώρα μπορώ να παίξω με τον Ίζακ, με τον Μπάντιο. Ο Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ εδώ... Ο Κέντρικ Ναν, ο Νάιτζελ, ο Ντίνος. Γνωρίζω όλους αυτούς τους παίκτες και από πριν, οπότε το να μπορώ να είμαι μαζί τους και να αγωνίζομαι στο πλευρό τους είναι υπέροχο».

Υπήρχε, βέβαια, ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφαση του Γιαμπουσέλε που δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Και φυσικά έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στην EuroLeague, αν όχι τον καλύτερο. Οπότε για μένα δεν θέλω να πω ότι ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο υπέγραψα εδώ».

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τη γνωστή... κλωτσοπατινάδα στα Playoffs του 2023. «Φυσικά, δεν ήμουν περήφανος για εκείνο το περιστατικό, για την κατάσταση και για όλα όσα συνέβησαν. Πιστεύω ότι για τους φίλους του μπάσκετ και για όσους παρακολουθούσαν, σίγουρα δεν ήταν καλή εικόνα. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αποδέχομαι ότι κάνω λάθη, μαθαίνω από αυτά και προχωράω».

Τέλος για την ομάδα και τους φιλάθλους της είπε: «Δεν θέλω φυσικά να το πω δυνατά, αλλά είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες στις οποίες έχω υπάρξει και φυσικά όλη η πίεση θα είναι πάνω μας, γιατί όλοι θα κοιτάζουν εμάς και θα ρωτούν: “Τι θα κάνετε φέτος;”. Δεν θέλω ποτέ να προτρέχω. Θα ανταγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε, να κερδίσουμε παιχνίδια, να κατακτήσουμε τρόπαια, να παίξουμε μαζί και να παλέψουμε για τη φανέλα που φοράμε».

«Όταν παίζεις απέναντί τους (σ.σ. τους φιλάθλους), το αισθάνεσαι. Μετά αρχίζεις να σκέφτεσαι: “Πώς θα είναι όταν θα παίζω για αυτούς;”. Θα είναι φοβερό. Αν θυμάστε το Final Four του 2024, ήμασταν μπροστά στο ημίχρονο και οι φίλαθλοι συνέχισαν να τους σπρώχνουν. Και ξαφνικά βρήκαν ένα ακόμη επίπεδο ενέργειας και κέρδισαν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους φιλάθλους να σε στηρίζουν στα πάνω και στα κάτω. Πιστεύω ότι θα αποτελέσουν πολύ σημαντικό κομμάτι της σεζόν μας», ολοκλήρωσε.