Ολυμπιακός: Την Τετάρτη (16/09) στο Άμπου Ντάμπι
Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν μπροστά τους ένα ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι, για το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague.
Εκεί θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον τελικό, είτε τη Ντουμπάι BC, είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η αποστολή του Ολυμπιακού, θα βρίσκεται την Τετάρτη (16/09) στις 14:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει στα ΗΑΕ. Το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στη Φενέρ, είναι την Παρασκευή (18/09) στις 17:00.
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