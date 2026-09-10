Να αποδεσμευτεί από την Αρμάνι Μιλάνο περιμένει ο Λορέντζο Μπράουν και το ζήτησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Την ώρα που η Αρμάνι Μιλάνο προετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της, ο Λορέντζο Μπράουν έσπασε τη σιωπή του μέσα από μια ανάρτηση στο «Χ», καθώς βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με την ιταλική ομάδα.

Ο 36χρονος γκαρντ που είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο στην Αρμάνι στις 12 Ιουλίου του 2025, δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον προπονητή Πέπε Ποέτα, γι' αυτό και παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να βρεθεί λύση με την αποδέσμευση του, ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

«Ελευθερώστε με!» ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», την ώρα που αναζητείται λύση σε διαπραγματεύσεις της πλευράς του αθλητή με τη διοίκηση σε καλό κλίμα.

Η πλευρά της Αρμάνι επιμένει πως δεν υπάρχει ακόμη κάποια συμφωνία για να επιστρέψει ο Λορέντζο Μπράουν γι' αυτό και επειδή κυλούν οι ημέρες ο 36χρονος Αμερικανός έστειλε το μήνυμα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εκτιμούν στην Ιταλία σύντομα θα υπάρξει λύση, ώστε ο Λορέντζο Μπράουν να μπορέσει να αποδεσμευτεί και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.