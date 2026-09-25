Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Λορέντζο Μπράουν.

Μετά τον τραυματισμό του Τζάρεντ Χάρπερ η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρισκόταν σε αναζήτηση γκαρντ και βρήκε τον παίκτη που ήθελε στον Λορέντζο Μπράουν, ανακοινώνοντας την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Αμερικανοϊσπανού γκαρντ Λορέντζο Μπράουν (36 ετών, 1,96 μ.). Ο παίκτης θα αγωνιστεί στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την Αρμάνι Μιλάνο έως το τέλος της σεζόν.

Ο Μπράουν διαθέτει πλούσια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο NBA όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επιλέχθηκε στο Νο. 52 του NBA Draft του 2013 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και κατά τη διάρκεια πέντε σεζόν φόρεσε τις φανέλες των Φιλαδέλφεια, Μινεσότα, Φίνιξ και Τορόντο. Παράλληλα, αγωνίστηκε και στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κίνα, ενώ το 2019 ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία. Έκτοτε καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους γκαρντ της EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Ερυθρό Αστέρα, τη Φενέρμπαχτσε, την Ούνικς Καζάν, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον Παναθηναϊκό και την περασμένη σεζόν στην Αρμάνι Μιλάνο.

Το καλοκαίρι του 2022 ο Μπράουν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της εθνικής Ισπανίας, η οποία κατέκτησε το EuroBasket, ενώ ο ίδιος συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Λορέντζο Μπράουν: «Είμαι χαρούμενος που εντάσσομαι στη Χάποελ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο, απαιτητικό και συναρπαστικό κεφάλαιο για μένα. Γνωρίζω πολύ καλά την πλούσια παράδοση του συλλόγου, τη δυναμική του, το ξεχωριστό πάθος των φιλάθλων και αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνω. Θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα και να τη στηρίξω στην επίτευξη των στόχων της».

Ο προπονητής της ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο Λορέντζο είναι ένας παίκτης με αποδεδειγμένες ικανότητες στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ. Φέρνει μαζί του τεράστια εμπειρία, κατανόηση του παιχνιδιού και την ικανότητα να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Πιστεύω ότι η εμπειρία και η ηγετική του προσωπικότητα μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς. Είμαστε χαρούμενοι που έρχεται στην ομάδα και ανυπομονούμε να τον δούμε μαζί μας στο παρκέ».